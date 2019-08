Mais de 700 quilos de maconha são apreendidos pela PRF no Paraná

Numa ação conjunta com a Polícia Civil do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 709,7 quilos de maconha na noite dessa terça-feira (27) em Santa Terezinha de Itaipu, município da região oeste do estado. A droga estava em um carro de passeio que trafegava por estrada de terra nas imediações da BR-277.

Os policiais desconfiaram do motorista e determinaram que parasse o veículo. No entanto, o condutor ignorou a ordem e tentou fugir, mas teve os pneus do carro furados pela “cama de faquir”, equipamento dilacerador de pneus. Apesar disso, manteve o automóvel em movimento e só parou dentro de uma plantação, onde abandonou o carro.

Os agentes ainda realizaram uma busca na região, mas não localizaram o suspeito. Ao vistoriar o veículo encontraram 772 tabletes de maconha sobre o banco traseiro e no porta-malas. Os policiais constataram que as placas de identificação eram falsas e que o carro havia sido roubado na última terça-feira (20), em Curitiba.

A PRF encaminhou o carro e a maconha apreendida para a Delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu.

Edição: Aécio Amado