Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 42 milhões no próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.182 da Mega-Sena que ocorreu neste sábado (24), em São Paulo. O prêmio, estimado em R$ 35 milhões, acumulou.

As dezenas sorteadas foram: 19 - 22 - 39 - 46 - 47 - 59.

Na quarta-feira (28), dia do próximo sorteio, a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 42 milhões.

A Quina saiu para 66 apostas e cada um vai levar R$ 46.519,40. A quadra teve 5.179 ganhadores e cada um receberá R$ 846,90.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Edição: Maria Claudia