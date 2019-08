Ministro do Meio Ambiente é internado em Brasília

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, desde a noite dessa terça-feira (27). Segundo boletim médico repassado a jornalistas pela assessoria do ministério, Salles foi admitido na emergência do hospital devido a um "mal-estar".

Ainda de acordo com as informações médicas, Salles "encontrava-se assintomático" ao dar entrada na unidade. Ainda assim, os médicos optaram por manter o ministro internado "para realização de exames de rotina". Durante a noite, Salles apresentou melhora e, no momento, seu quadro clínico é considerado estável.

Os compromissos oficiais que o ministro tinha agendados ao longo do dia foram cancelados. A equipe médica do HFA divulgará novo boletim as 16h de hoje.

Ricardo Salles tem 44 anos e está à frente das pasta desde o início de janeiro.

