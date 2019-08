Morre Júlio Bueno, ex-presidente do Inmetro no Rio

O ex-presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e da BR Distribuidora, Julio Bueno, morreu esta manhã (18), em sua residência, no Rio de Janeiro, vítima de infarto fulminante.

Funcionário de carreira da Petrobras, de onde se aposentou em 2016, Bueno foi secretário de Fazenda no governo Luiz Fernando Pezão e secretário de Desenvolvimento Econômico no governo Sergio Cabral Filho. Após sair da esfera pública, dedicava-se à consultoria. Em 2017, publicou com a jornalista Jacqueline Farid o livro Rio em Transe - No Núcleo da Crise, que narra os acontecimentos que resultaram na pior crise financeira que o estado do Rio de Janeiro enfrentou.

Em sua página no ‘Facebook’, Jacqueline Farid mandou mensagem ao ex-secretário, que assessorou no governo fluminense: “Julio Bueno, meu grande amigo, meu amado parceiro. Por que partir tão cedo? Por que não tomamos aquele chope a tempo? Por que eu não te abracei ontem e te disse mais uma vez o quanto te amo e como é enorme a minha gratidão e amizade? Vou morrer de saudade”.

Apaixonado pelo Fluminense, Júlio Bueno tinha 64 anos e deixa dois filhos e três netas. O velório será realizado amanhã (19), das 10h às 11h, na Capela 7 do Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro.

Edição: Valéria Aguiar