Mortes no trânsito caem 3,6% no estado de São Paulo

As mortes de motociclistas diminuíram em julho, com 138 mortes este ano e 166 no mesmo mês do ano passado, aponta sistema de dados do governo paulista, Infosiga SP. Em todo o estado, foram 479 mortes por acidentes de trânsito, uma redução de 3,6% na comparação com 2018. No acumulado do ano, a redução é de 2,2%, passando de 3.142 para 3.072 mortes de janeiro a julho.

A maioria dos motociclistas mortos é de homens (83%) com idade entre 18 e 29 anos (44%), sendo a vítima o condutor do veículo (85% dos casos). As ocorrências estão concentradas em vias urbanas (54%) e mais da metade dos casos (51%) envolvem colisões com outros veículos.

Também houve queda na morte de pedestres. Em julho, foram 128 ocorrências contra 133 no ano passado (-3,8%). No acumulado de janeiro e julho, são 803 ocorrências contra 879 no mesmo período de 2018, uma queda 8,7%. Pessoas com mais de 60 anos são as principais vítimas e correspondem a 40% dos casos neste mês.

Dados regionais

As mortes no trânsito diminuíram em nove das 16 regiões administrativas do estado. Houve queda nas regiões Metropolitana de São Paulo (-13%), Araçatuba (-60%), Barretos (-14%), Bauru (-35%), Registro (-38%), Ribeirão Preto (-26%), Santos (-10%), São José dos Campos (-42%) e São José do Rio Preto (-28%).

Foi registrado aumento das mortes nas regiões de Campinas (+29%), Central (+6%), Franca (+33%), Itapeva (+133%), Marília (+8%) e Sorocaba (+96%). Na região de Presidente Prudente, o índice ficou estável.

