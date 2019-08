Ônibus cai de viaduto no Rio e deixa 14 feridos

Por Ícaro Matos - Repórter do Radiojornalismo Rio de Janeiro

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após ônibus cair de um viaduto, na Estrada Marechal Alencastro, em Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 21h de ontem (26), com veículo da Viação Nossa Senhora da Penha, que fazia a linha 555, que liga o município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ao Méier, na zona norte do Rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro às vítimas. De acordo com a corporação, três pessoas tiveram apenas escoriações leves e foram atendidas no local, sendo liberadas em seguida.

O outros 11 passageiros foram conduzidos para os hospitais Albert Schweitzer, em Realengo, Carlos Chagas, em Marechal Hermes e Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles, mas se sabe que nenhuma das vítimas corre risco de morrer.

Devido ao acidente, a pista sentido Nilópolis da Estrada Marechal Alencastro, foi interditada na altura da Estrada São Pedro de Alcântara. A via só foi liberada por volta das 4h30 de hoje (27).

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Viação Nossa Senhora da Penha informou que vai prestar auxílio às vítimas e que está à disposição das autoridades para a apuração dos fatos.

Edição: Valéria Aguiar