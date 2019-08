PM do Rio prende cambistas e apreende ingressos de jogo no Maracanã

Militares do Batalhão Especial de Policiamento de Estádios (Bepe) da Polícia Militar prenderam na tarde desta quarta-feira (21), no entorno do Estádio do Maracanã, seis cambistas e apreenderam 63 ingressos e nove vouchers que estavam sendo vendidos ilegalmente. Os militares apreenderam também um veículo com documentos e uma máquina de cartão magnético. Todos os presos foram encaminhados para a delegacia da Praça da Bandeira, responsável pelos casos registrados no estádio.

Os ingressos seriam para o jogo de logo mais às 21h30, no Maracanã, onde o Flamengo enfrenta o Internacional, em partida válida pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. O estádio estará lotado, já que todos os mais de 60 mil ingressos para a partida já foram vendidos antecipadamente.

Edição: Liliane Farias