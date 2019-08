Polícia Federal faz ação contra grupo que enviava africanos aos EUA

A Polícia Federal cumpre três mandados de prisão na manhã de hoje (20) em uma operação contra o contrabando de pessoas na cidade de São Paulo. Foram emitidos ainda seis mandados de busca e apreensão para endereços na capital.

A partir de uma cooperação com autoridades norte-americanas, a investigação, iniciada em julho de 2018, identificou um esquema para enviar estrangeiros de São Paulo para os Estados Unidos. A interceptação de telefones e e-mails mostrou que o grupo falsificava vistos e passaportes brasileiros em países da África Oriental.

As pessoas eram levadas para São Paulo, de onde eram enviadas para Rio Branco (AC) para fazer a travessia para o Peru. Eles prosseguiam, então, por via terrestre, até a fronteira do México com os Estados Unidos.

Entre os imigrantes que teriam sido enviados aos Estados Unidos estão dois somalis presos pela polícia norte-americana sob a suspeita de terrorismo.

