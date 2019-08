PRF apreende carga de armas e munições em rodovia no Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de armas e munições, hoje (23), durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro. Foram apreendidas 47 pistolas, além de munições para diversos calibres de fuzil e pistola.

Os agentes da PRF desconfiaram do motorista de uma caminhonete e decidiram abordá-lo. Com ajuda de um cão farejador, os policiais conseguiram encontrar um carregamento de 47 pistolas, 91 carregadores de pistola e cinco de fuzil, além de 60 munições para uso de fuzil. O material estava escondido em um compartimento preparado debaixo do banco traseiro.

O motorista, de 48 anos, confessou que receberia R$ 5 mil para levar o armamento de Ponta Grossa, no Paraná, até São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

O motorista foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, onde foi feito o flagrante, e levado para um presídio do estado, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

