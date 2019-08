Rio: inclinação e vazamento de navio com trincas estão estáveis

O navio-plataforma FPSO Cidade do Rio de Janeiro apresenta trincas no casco desde sexta-feira(23), no Campo de Espadarte, Bacia de Campos, a 130 quilômetros da costa.

A empresa japonesa Modec, responsável pelo navio, informou que a equipe preparada para fornecer os meios e estruturas adequadas de assistência, socorro e medidas antipoluição esteve hoje (29) na embarcação para preparar a retirada e remoção do navio para um estaleiro na costa.

“Os danos à lateral do navio não progrediram e permaneceram estáveis em comparação com a última análise, ainda confinados a um único tanque. As condições de calado e inclinação da embarcação também permanecem estáveis. A mancha de óleo no mar detectada no sobrevoo desta quinta-feira(29) foi reduzida. Embarcações continuam trabalhando na limpeza e na dispersão do produto”, explicou a Modec, em nota.

De acordo com a empresa, “a plataforma Cidade do Rio de Janeiro contém aproximadamente 450 metros cúbicos de óleo diesel e 169 metros cúbicos de borra oleosa, ambos estocados em tanques não afetados pelos danos. Para efeitos de comparação, a capacidade total de armazenamento do navio é de cerca de 250 mil metros cúbicos”.

A equipe embarcada trabalha também num plano para redução de forma segura dos produtos armazenados no navio.

