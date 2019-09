Cerca de 30 carros pegam fogo em pátio de apreensão veicular em BH

Aproximadamente 30 carros pegaram fogo hoje (1º) em um pátio de apreensão veicular da BHTrans, empresa estatal vinculada à prefeitura de Belo Horizonte responsável pela gestão do trânsito e transporte do município. O Corpo de Bombeiros informou que, após ser acionado, mobilizou cinco viaturas para combater as chamas.

O pátio se localiza no bairro Padre Eustáquio, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início em uma vegetação rasteira nos arredores e o fogo consumiu completamente os veículos atingidos. "Após árduo trabalho, a equipe conseguiu extinguir o incêndio, sendo para isso necessário o uso de 17 mil litros de água", informa o texto.

Nas redes sociais, usuários compartilharam fotos da fumaça negra avistada de longe e também relataram ter ouvido seguidas explosões. De acordo com a BHTrans, o pátio abriga veículos com o tempo de recolhimento prescrito. Alguns já são considerados sucata e outros serão leiloados no início de outubro.

