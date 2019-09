EBC prepara programação especial para Semana da Pátria

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança uma série de conteúdos especiais e uma ampla cobertura para a Semana da Pátria a partir desta segunda-feira (2). A programação é voltada para a comemoração do 7 de setembro, data em que se celebra a Independência do Brasil.

As transmissões temáticas tiveram início no último domingo (1º), com a exibição da cerimônia de troca da Bandeira Nacional pela TV Brasil, e culminam no desfile de 7 de setembro, no próximo sábado(7). “São meses de preparação para que tudo esteja testado e pronto para exibição do Desfile da Independência do Brasil. A EBC preparou um esquema especial para 2019, que contou com a participação de muitos profissionais e de todas as equipes e plataformas da empresa”, destaca o Diretor de Conteúdo e Programação da EBC, Vancarlos Alves.

De hoje até sexta-feira(6), uma sequência especial de reportagens vai ao ar no Jornal Repórter Brasil, a partir das 20h15, na TV Brasil. A série Independência do Brasil detalha, em cinco episódios, curiosidades históricas, como as relacionadas ao caminho trilhado no 7 de setembro e à Serra do Mar – último endereço do Brasil Colônia. A reportagem do jornalismo da TV Brasil também visita o Museu do Ipiranga e revela detalhes da obra Independência ou Morte (1888), histórica pintura do artista brasileiro Pedro Américo. Por fim, o especial resgata o papel de importantes personagens da independência brasileira.

Ainda na TV Brasil, o jornal matinal Brasil em Dia exibe material dedicado às celebrações da Pátria. Durante toda a semana, a partir das 9h45, vão ao ar reportagens com temas que passam pela participação de estudantes no desfile do 7 de setembro, pela missão dos paraquedistas do Exército brasileiro e por ações sociais desenvolvidas pelas forças militares nacionais.

A grande cobertura fica por conta da transmissão, ao vivo, na TV Brasil e TV Brasil Gov do tradicional desfile cívico militar na Esplanada dos Ministérios, no sábado(7). Mais de 300 funcionários da EBC trabalharão no evento.

A transmissão na TV Brasil começará às 7h e levará aos telespectadores, além do desfile de Brasília, informações sobre as comemorações em São Paulo e no Rio de Janeiro e reportagens especiais produzidas para a data – com temas como os Fuzileiros Navais, a Esquadrilha da Fumaça e a Força Expedicionária Brasileira (FEB). Na programação, está prevista entrevista exclusiva com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Militar, o pai de Mourão esteve na FEB como oficial.

O especial sobre a Independência também será reapresentado na data, assim como os melhores momentos da cerimônia da troca da Bandeira.

Nas Rádios EBC, as emissoras Nacional Brasília AM, Nacional Rio de Janeiro AM, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões retransmitirão trechos da cobertura da TV Brasil e contarão com a participação de emissoras parceiras de todo país para contar um pouco sobre as comemorações em cada estado. O programa Na Trilha da História, atração semanal que mistura entrevistas sobre a história do Brasil e músicas do tema, apresentará edição especial, alusiva ao Dia da Independência.

Câmeras exclusivas nos aviões da Esquadrilha

A cobertura jornalística do desfile de 7 de setembro terá início às 8h e será guiada diretamente do estúdio da EBC no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Três representantes das Forças Armadas comentarão o desfile, ao lado dos apresentadores da Casa. O público poderá participar da transmissão por meio das redes sociais utilizando a hashtag #TVBrasilno7.

A grande novidade são as imagens que vêm do alto, de câmeras exclusivas posicionadas dentro dos aviões do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça. Além disso, telespectadores de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro poderão explorar recursos de interatividade durante a transmissão televisiva, como uma maquete virtual do desfile e informações históricas da data. “Já existe grande ansiedade pelos telespectadores na transmissão do desfile 7 de Setembro, isso porque a TV Brasil, a cada desfile, além de apresentar todos os detalhes do evento, sempre lança alguma novidade na tela”, pontua o diretor Vancarlos Alves.

Na web, a Agência Brasil fará a cobertura do evento e das autoridades presentes. Conteúdos especiais serão produzidos pela equipe de redes sociais da Casa para alimentar os perfis @tvbrasil, @tvbrasilgov e @ebcnarede. A reprise do desfile será exibida pela TV Brasil às 18h de sábado.

Durante toda a Semana da Pátria, a EBC recebe, via Whatsapp, contribuições do público sobre histórias referentes às comemorações de 7 de setembro. Os vídeos enviados serão exibidos pela TV Brasil em sua programação. Os conteúdos devem ser repassados pelo aplicativo para o número (61) 998678787. É possível acompanhar de perto a contagem regressiva para o 7 de setembro na TV Brasil em #TVBrasilno7.

Em 1816, a rainha de Portugal, Dona Maria I, morria e o príncipe regente era aclamado rei. Confira em nossa contagem regressiva sobre a Independência do Brasil 🇧🇷📽️A transmissão ao vivo do Desfile de #7desetembro será feita também nas redes sociais da TV Brasil Gov #TVBrasilno7 pic.twitter.com/fKboZTHhIr — TV BrasilGov (@tvbrasilgov) September 1, 2019

