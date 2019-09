Incêndio atinge fábrica de tintas em Betim (MG)

No final da tarde de hoje (3), um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de tintas em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no interior do local que abriga a Fabrica de tintas Graal, na BR-381. Até o momento não há informações de vítimas.

O local armazena materiais inflamáveis como solvente e resina. Segundo a corporação, há no local mil quilos de resina, já queimando. Há a possibilidade de que o fogo possa atingir dois tanques de 15 mil litros de solvente.

Os bombeiros informaram que quatro viaturas já estão no local e mais quatro estão em deslocamento e 16 integrantes da corporação trabalham para extinguir as chamas.

Edição: Liliane Farias