Motoristas e cobradores de SP aprovam greve para esta sexta

Os ônibus voltaram a circular na capital paulista por volta das 17h30 de hoje (5) após paralisação de motoristas e cobradores que protestam contra redução da frota na cidade. A categoria aprovou greve para esta sexta-feira (6) a partir de 1h.

Ao longo da tarde, pelo menos 18 terminais de ônibus ficaram fechados. Eles também reivindicam o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e garantia de postos de trabalho.

De acordo com José Carlos Negrão, da secretaria da igualdade racial do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de ônibus da cidade de São Paulo, desde maio, pelo 450 ônibus foram retirados de circulação na cidade.

“Serão 7 mil trabalhadores demitidos, então os empregados estão assustados e além disso, tem também o salário. Combinaram que iam assinar o acordo coletivo da categoria, não assinaram, não pagaram a Participação nos Lucros e Resultados e ameaçam o salário do mês”, aponta.

A assembleia que decidiu pela greve ocorreu após reunião dos manifestantes com o secretário de Mobilidade e Transporte do município, Eduardo Caram. Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, não houve avanço na pauta apresentada pelos grevistas. A Participação nos Lucros e Resultados implica em um pagamento adicional de R$ 1,2 mil.

O rodízio municipal de veículos foi suspenso na tarde de hoje e amanhã (6), informou a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT). O órgão não retornou aos questionamentos da Agência Brasil sobre a reunião, bem como sobre a pauta apresentada.

Saiba mais Protesto de motoristas de ônibus paralisa vias do centro de SP

Edição: Liliane Farias