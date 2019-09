Polícia Civil do Rio apreende 40kg de pasta base de cocaína

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, prenderam na madrugada de hoje (3), Fernando Felisberto dos Reis. Ele estava com uma carga de drogas avaliada em R$ 500 mil. Fernando foi preso no Arco Metropolitano, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando dirigia um veículo com 40 tabletes de pasta base de cocaína. De acordo com a Polícia Civil, a droga seria levada para o Conjunto de Favelas da Maré, zona norte do Rio.

O titular da DRFA, delegado Alessandro Petralanda, informou que a abordagem foi feita no momento em que equipes da unidade realizavam ação de inteligência e monitoramento de uma organização criminosa de roubadores de veículos do Parque União, também no Complexo da Maré. O delegado acrescentou que a quadrilha rouba os carros, clona os veículos e os troca por drogas no Paraguai.

Edição: Valéria Aguiar