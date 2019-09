PRF apreende 326 quilos de cocaína em rodovia no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou hoje (5) que apreendeu 326 quilos de cocaína em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A droga estava escondida no assoalho falso de uma caminhonete que transitava pelo trecho da BR-116 que passa pela cidade.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento que estava sendo realizado pelos agentes da PRF na Rodovia Régis Bittencourt. Além da droga, que estava acondicionada em 298 tabletes, US$ 300 mil em dinheiro, valor equivalente a R$ 1,2 milhão, foram encontrados com o motorista do veículo.

Ao ser abordado pelos policiais, o motorista apresentou a carteira de habilitação do irmão e disse que estava levando o veículo de São Paulo para Paranaguá (PR). O homem foi preso e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, porte de droga para uso pessoal e uso de identidade alheia.

Mais cedo, no Twitter, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, comemorou o aumento das apreensões de cocaína nos primeiros meses deste ano. Segundo Moro, entre janeiro e julho, houve recorde de 60,7 toneladas apreendidas em relação ao mesmo período de anos anteriores.

Comparação entre o volume de cocaína apreendida pela Polícia Federal de janeiro a julho de 2019 com os mesmos períodos nos anos anteriores. 60,7 toneladas, recorde.

