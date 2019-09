São Paulo estima criar 17 mil empregos a pessoas com deficiência

O governo do estado de São Paulo lançou hoje (2) um programa para promover o desenvolvimento profissional, a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Denominado Meu Emprego – Trabalho Inclusivo, o programa pretende oferecer 17 mil vagas em 61 modalidades de cursos de qualificação profissional gratuitos para pessoas com deficiência em todo Estado em 2019. As capacitações serão feitas pelo Centro Paula Souza e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Segundo dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, no estado de São Paulo há 9 milhões de pessoas com deficiência. “É nossa obrigação estabelecer um programa vigoroso para ampliar a empregabilidade delas, melhorando a qualificação para viabilizar uma empregabilidade de qualidade. Não é por cota, por concessão, por benevolência, é pela própria oportunidade” disse o governador de São Paulo, João Doria, no lançamento do programa.

Ouça na Rádio Nacional:

A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, ressaltou que o estado de São Paulo é recordista em vagas de trabalho para pessoas com deficiência, mas mesmo assim, a ocupação desses postos de trabalho estava muito abaixo do desejado. Segundo ela, além da qualificação profissional e empreendedora, o programa está baseado em mais cinco ações

Entre elas estão a intermediação da mão de obra, com os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e os polos de Empregabilidade Inclusivos (PEIs) recebendo as vagas das empresas e disponibilizam as oportunidades aos candidatos; a busca ativa, com a captação dos candidatos; habilidade profissional, com avaliações médicas e de funcionalidades para análise específica das habilidades do candidato; emprego apoiado, que visa aumentar a taxa de permanência e desenvolvimento profissional; entrevista profissional, com a orientação dos candidatos ao mercado de trabalho.

O programa também apoia os empregadores na busca ativa para captação de candidatos com deficiência, apoio na definição das vagas de trabalho, encaminhamento de candidatos, orientação para análise de funções, palestras de sensibilização e apoio (por meio da metodologia do emprego apoiado) ao processo de inclusão profissional.

Todos os serviços estão disponíveis nos PEIs, para quem reside na Cidade e Região Metropolitana de São Paulo. Já para os interessados que moram em outros municípios, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) oferece o atendimento. As informações também podem ser consultadas por meio do site www.trabalhoinclusivo.sp.gov.br.

Saiba mais Rio terá Secretaria de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência

Edição: Aline Leal