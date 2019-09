Troca gratuita de cartões Riocard Mais no Rio de Janeiro atinge 74%

Iniciada em maio deste ano, a troca gratuita de cartões do tipo Expresso da Riocard Mais nos meios de transporte do Rio de Janeiro atingiu 74%. A previsão era trocar 3 milhões de cartões e faltam ser trocados, no momento, cerca de 700 mil, disse hoje (4) a gerente de Marketing e Produto da Riocard Mais, Melissa Sartori.

O Riocard Mais é um cartão único, lançado no dia 13 de maio, que é aceito em ônibus, no BRT, no metrô, nas barcas, nos trens, no VLT e nas vans legalizadas.

Até o dia 31 de outubro, 175 equipes da Riocard Mais serão distribuídas em 71 locais para efetuar a troca. Melissa advertiu, entretanto, que os cartões antigos só serão aceitos até o dia 10 deste mês, nas barcas; até o próximo dia 17, na Supervia; até 8 de outubro, no BRT; até 15 de outubro, no MetrôRio; e até 22 de outubro nos ônibus, VLT e vans organizadas. As datas de não aceitação do cartão antigo podem ser conferidas no site do Riocard.

As pessoas devem estar atentas a esse calendário. Após essas datas, só serão aceitos os novos cartões, embora o período de troca se estenda até 31 de outubro. Os validadores dos meios de transporte serão preparados para leitura somente dos cartões novos, a partir do cronograma estabelecido.

Expresso

O Cartão Expresso é adquirido pelas pessoas físicas no qual elas colocam crédito e tem benefícios tarifárias atrelados a ele, como o Bilhete Único Carioca (BUC) e o Bilhete Único Intermunicipal (BUI), usado em 43 municípios fluminenses. Melissa esclareceu que o cartão Riocard Mais é aceito em todos os meios de transporte, mas não vai substituir o cartão unitário, fabricado pelos diferentes modais, como o MetrôRio, por exemplo. “Quem compra o cartão do metrô continua usando esse cartão. O Riocard é aceito em todos”, disse.

Para efetuar a troca, que é feito sempre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, o cliente precisa apresentar o cartão antigo do tipo Expresso em um dos postos de troca exclusivos. Todas as informações, como saldo, recargas, benefícios tarifários, serão transferidas integralmente para o novo cartão.

O mapa com os pontos de substituição do cartão pode ser consultado no endereço mapa.riocardmais.com.br. De acordo com o Riocard, cada cliente pode efetuar a troca de até cinco cartões.

Novidades

A gerente de Marketing e Produto disse que será lançada no final deste mês ou no início de outubro, o Valida Mais, no qual os clientes têm a possibilidade de validar as recargas adquiridas pelo aplicativo do Riocard utilizando o próprio celular, sem ter que ir até o validador do meio de transporte, como ocorre atualmente. “Isso vai facilitar a vida de muita gente”, disse Melissa.

Melissa também disse que o novo cartão Riocard Mais está mais fácil de usar. A Riocard tinha 25 tipos de cartão e essa variedade causava confusão entre os clientes. Por isso, a empresa decidiu simplificar para apenas três modelos, cada um com uma cor predominante: Expresso (rosa), Vale-Transporte (amarelo) e Empresarial (azul).

A partir de novembro, será iniciada a troca dos cartões Vale-Transporte, que as empresas dão para seus funcionários. O relacionamento com as empresas será mais simples e direto. “Vamos começar da maior para a menor [empresa]”. As pequenas empresas, que têm capilaridade maior, deverão prolongar por mais tempo a mudança.

Em uma terceira etapa, está prevista a troca dos cartões gratuidade, concedidos para idosos e portadores de necessidades especiais. As datas serão anunciadas quando terminar o processo de troca dos cartões Vale-Transporte. “Por enquanto, eles não precisam se preocupar porque todos os cartões de gratuidade que estão em circulação vão continuar funcionando normalmente”.

Edição: Fábio Massalli