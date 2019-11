Chuva diminui de intensidade, mas Rio permanece em estágio de atenção

O município do Rio de Janeiro está em estágio de atenção há mais de 10 horas, devido à chuva forte que atingiu a cidade no final da manhã. O estágio de atenção entrou em vigor às 11h50. O Sistema Alerta Rio informou que ainda há previsão de chuva fraca a moderada na noite desta segunda-feira (11).

De acordo com o Alerta Rio, a chuva pode ser forte, em pontos isolados, até o fim da noite. A chuva forte pode vir com ventos moderados a fortes (entre 18,5 km/h e 76 km/h). A madrugada, manhã e tarde desta terça-feira (12) estão com previsão de chuva fraca a moderada, diminuindo para apenas chuva fraca, isolada, ao longo do dia. Os ventos, nesta terça, devem ser moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h).

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil informou que, em meia hora, a partir das 11h57, foram acionadas sirenes em sete das 103 comunidades de alto risco geológico monitoradas pelo sistema de alertas sonoros da cidade. Ao todo, 16 sirenes soaram, neste período, nas localidades da Rocinha, Santa Marta, Cabritos e Guararapes, na zona sul, Formiga, na Grande Tijuca, e Santa Alexandrina e Paula Ramos, no Centro.

A Avenida Niemeyer, que está interditada desde maio devido ao temporal que atingiu o Rio naquela época, voltou a ser interdita nesta segunda-feira para os moradores que moram nas comunidades do Vidigal e da Rocinha que, para chegar em casa, têm de usar a estrada, único acesso aos dois morros.

O Aeroporto Santos Dumont ficou interditado durante um período do dia, mas as operações de pouso e decolagens foram normalizadas à tarde. Devido à chuva, 25 voos foram cancelados e mais 25 chegaram com atraso ao Rio.

Limpeza

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) está com suas equipes operacionais nas ruas para liberar os pontos de alagamentos na cidade. Até as 17h, foram registrados 107 pontos com bolsões d´água nas zonas sul, norte, oeste e centro. Foram mobilizados 1.931 garis nessas ocorrências.

A Comlurb registrou cinco quedas de árvores, sendo que quatro foram removidas e uma depende de apoio da concessionária de distribuição de energia Light para ser finalizada.

A companhia de limpeza pede a colaboração da população no descarte correto do lixo domiciliar. Em caso de grandes precipitações, a população deve aguardar o término da chuva para colocar o lixo das residências na calçada para a coleta domiciliar.

Niterói

Na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, também choveu forte. Parte do reboco da estrutura do Teatro Municipal caiu e atingiu um funcionário da prefeitura que sofreu um corte na cabeça. A vítima foi socorrida imediatamente, foi liberada do hospital e passa bem.

Devido à chuva, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, adiou para segunda-feira (18) o Projeto Natal na Rua, que ocorre há 22 anos na cidade. A tradicional festa, com um coral de 150 participantes e a chegada de Papai Noel, foi programada para a semana que vem devido ao temporal.

O Teatro Municipal não necessitou de ser interditada pela Defesa Civil do município. Os funcionários do teatro estão trabalhando normalmente e a obra emergencial no teto do prédio será iniciada, em regime de urgência, a partir de amanhã.

Edição: Fábio Massalli