Ibama suspeita que incêndios em MS foram provocados por ação humana

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) suspeita que os incêndios registrados em Mato Grosso do Sul foram provocados por ação humana. Por meio da assessoria de imprensa, a autarquia informou à Agência Brasil que autoridades competentes já abriram investigação para apurar as ocorrências.

Em outubro, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul ponderou que a quantidade de focos de incêndio tem fortalecido a tese de que as queimadas sejam criminosas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que, entre janeiro e 12 de setembro deste ano, houve um aumento de 324% nos focos no Pantanal em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o Ibama, os casos têm sido identificados desde agosto em torno dos municípios de Corumbá, Aquidauana e Miranda. A estimativa é que a área atingida já chegue a 130 mil hectares, de acordo com informações obtidas a partir do monitoramento de satélites do Inpe.

O governo sul-mato-grossense informou que o fogo se espalhou por dois importantes pontos do Pantanal: o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, considerado berço dos peixes do bioma, e uma parte da Serra do Amolar, que abriga diversas espécies animais e vegetais.

As chamas alcançaram também o distrito de Forte Coimbra, erigido pelos portugueses no século 18. Verifica-se ainda um possível foco de incêndio no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, que fica a aproximadamente 800 quilômetros de Corumbá.

Envio de militares

Por meio de nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) informou que 37 homens do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, seis viaturas e uma aeronave serão enviados às áreas de preservação ambiental no Pantanal sul mato-grossense para participar da operação emergencial de combate aos incêndios.

No último domingo (3), sete bombeiros e uma aeronave seguiram para a região que abrange os municípios de Miranda, Corumbá e Aquidauana. Outros 30 homens embarcam para o estado na madrugada desta quarta-feira (6). O MDR vai repassar R$ 120 mil para custear as diárias dos profissionais pelo período previsto de dez dias.

Um outro valor, em análise na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), será repassado para cobrir as despesas com alimentação e combustível da tropa.

“A equipe que já se encontra no Mato Grosso do Sul está trabalhando na operação com a aeronave, que tem capacidade de armazenamento de 3 mil litros de água. Os demais que chegam ao Pantanal juntamente com as viaturas, na quarta-feira, atuarão no combate ao fogo via terrestre”, destacou a pasta.

Na última sexta-feira (1º), a Sedec reconheceu situação de emergência devido aos incêndios que atingem parques, áreas de proteção ambiental e de preservação permanente do Pantanal.

Edição: Paula Laboissière