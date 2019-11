Petrobras encerra parceria técnica e de patrocínio com a McLaren    

A Petrobras encerrou hoje (4) a parceria técnica e de patrocínio que vinha desenvolvendo em com a equipe McLaren Racing. Em nota, a companhia informou que a parceria resultou em avanços tecnológicos na linha de combustíveis e lubrificantes e em oportunidades de futuras cooperações comerciais, tecnológicas e de Responsabilidade Social entre as duas empresas.

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse que a companhia reconhece a importância da McLaren no cenário do automobilismo global e que se mostrou satisfeito com os resultados dos dois anos da parceria.

“O projeto nos permitiu desenvolver gasolinas e lubrificantes de alta tecnologia por meio de pesquisas com novas matérias-primas e testes realizados em condições extremas. O desenvolvimento tecnológico será utilizado em produtos comerciais de lubrificantes e combustíveis”, disse Castello Branco.

O diretor-executivo da McLaren Racing, Zak Brown, agradeceu à Petrobras pela parceria e suporte. “Temos muito respeito pela capacidade técnica e científica da empresa e não temos dúvida de que os técnicos da empresa fizeram um progresso substancial durante o período que trabalhamos juntos”, disse.



