Rio prepara equipes técnicas para caso surjam manchas de óleo

Começou nesta segunda-feira (11) e se estende até amanhã (12) a segunda etapa de preparação de equipes técnicas para atuação em caso de surgimento de óleo na costa do Rio de Janeiro.

O treinamento, feito pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), é para técnicos de São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Macaé, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios e Saquarema. Inicialmente, a capacitação atende os municípios do noroeste fluminense e Região do Lagos e, na próxima semana, as cidades da região metropolitana e do sul fluminense.

Na primeira etapa, o Inea realizou, na semana passada, capacitação de cerca de 80 pessoas, entre técnicos da Defesa Civil estadual, do Corpo de Bombeiros, do próprio órgão ambiental, além de militares do Exército para atuação em caso de o estado ser atingido pelo vazamento de óleo. O treinamento incluiu atividade prática na praia, onde o grupo simulou atendimento de emergência.

Sudeste

O governo do Estado do Rio de Janeiro criou no fim do mês passado um grupo de trabalho especial para acompanhamento e vigilância de qualquer anormalidade relativa a manchas de óleo na costa fluminense. O grupo é coordenado pela secretária do Ambiente e Sustentabilidade, Ana Lúcia Santoro, e composto por técnicos da secretaria e do Inea.

O grupo de acompanhamento já se reuniu duas vezes com foco na ação preventiva e no monitoramento. O encontro contou com as presenças de representantes do corpo técnico da secretaria, de setores de emergência e monitoramento do Inea, da Marinha do Brasil, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama),e do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe) da UFRJ e de empresas do setor.

Na semana passada, vestígios de óleo atingiram duas praias do Espírito Santo, primeiras praias da região Sudeste a registrarem marcas do vazamento.











Edição: Aline Leal