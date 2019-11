Temporal inunda vias de Brasília e atrapalha chegada ao trabalho

O brasiliense foi surpreendido pelo temporal que atingiu a capital federal na manhã desta quinta-feira (7). A chuva forte com vento prejudicou o trânsito e alagou vias importantes no Plano Piloto, inundando algumas tesourinhas (alças de acesso às quadras residenciais e comerciais), localizadas no fim da Asa Norte, impedindo a circulação dos veículos.

Na Esplanada dos Ministérios, o temporal atrapalhou a chegada dos servidores aos locais de trabalho. O trânsito praticamente parou e as pessoas tiveram que se proteger sob as marquises dos pontos de ônibus.

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do seu policiamento de trânsito, alertava os motoristas a evitar as vias inundadas ou aguardar sair de casa até que a chuva parasse. Os semáforos apresentaram problemas em vários cruzamentos de vias como a W3.

A Defesa Civil enviou também avisos de chuva forte e com vento aos moradores do Distrito Federal (DF), orientando-os a não saírem de casa durante o temporal e os que estivessem nas ruas que procurassem abrigos seguros e, em caso de risco, ligar para o número 199 ou 193.

Além do Plano Piloto, a chuva forte atingiu também outras cidades do DF, como Sobradinho, Guará, Guará II e a região do Colorado. Em alguns locais foram registradas interrupção no abastecimento de energia elétrica. Houve falta de luz, por exemplo, em algumas quadras da Asa Sul, na Esplanada dos Ministérios, no Lago Sul e Norte.

Durante o temporal, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek passou a operar por instrumentos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de atenção em todo o DF. De acordo com a meteorologista Maiane Araújo, isso ocorre quando há previsão de ocorrências de chuvas forte com ventos.

