TV Brasil vence prêmio com programa sobre Caminho de Cora Coralina

A TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é vencedora do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2019/2020 na categoria Mídia. O episódio No rastro da poesia, no Caminho de Cora, do programa Caminhos da Reportagem, é o premiado.

Os vencedores levaram para casa um selo e um troféu que conta com a chancela de organizações como a Organização Mundial do Turismo (OMT), a ONU Meio Ambiente e o Ministério do Turismo. Os premiados serão divulgados no Anuário Braztoa 2020.

No programa premiado, o repórter Maranhão Viegas e a equipe da TV Brasil percorreram mais de 300 quilômetros do Caminho de Cora Coralina, no interior do estado de Goiás. Inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, o trajeto foi inaugurado em abril de 2019 e tem atraído turistas de diversas partes do Brasil e do exterior.

Além de mostrar as belezas do trajeto, a reportagem mostra como o novo percurso tem impactado a vida dos moradores de pequenos municípios.

"O prêmio é a confirmação do excelente trabalho jornalístico que a TV Brasil, em todos os níveis, faz. Numa demonstração de respeito e compromisso com os assuntos de maior interesse da população brasileira e evidenciando a relevância de mostrar o Brasil profundo e seus brasileiros originais", destaca Maranhão. "No rastro da poesia, no caminho de Cora é resultado de um trabalho coletivo onde prevalecem a determinação e o profissionalismo de todos. E sempre é bom lembrar: A esperança abre caminhos. A coragem nos faz seguir. E a poesia nos salva. Viva Cora Coralina!", conclui o premiado.

Assista à reportagem:

O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade é promovido pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo e contou, apenas nesta edição, com 180 inscrições. Os vencedores foram anunciados nesta quarta-feira (6), em Canela (RS).

Veja a equipe premiada

Reportagem: Maranhão Viegas

Imagens: Sigmar Gonçalves

Apoio às imagens: André Rodrigo Pacheco e Rogério Verçoza

Auxílio técnico: Hugo Madureira

Apoio ao auxílio técnico: Dailton Matos e Edivan Viana

Produção: Mariana Fabre

Edição de texto: Suzana Guimarães

Edição de imagens e finalização: Henrique Corrêa e Richard Gomes

Arte: Júlia Costa