TV Brasil vence prêmio Longevidade Bradesco Seguros 2019

O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, conquistou o prêmio Longevidade Bradesco Seguros, na última terça-feira (12), em São Paulo. O episódio Quarta Idade: a Vida depois dos 80 ficou em primeiro lugar na categoria TV. Receberam a homenagem a repórter Gracielly Bittencourt e a produtora Pollyane Marques.

"O envelhecimento populacional é uma questão que não interessa apenas a quem já está na terceira ou na quarta idade. Todos nós precisamos aprender mais sobre o processo de envelhecimento, até mesmo para quebrar alguns estereótipos sobre o que é ser velho", considera Gracielly Bittencourt.

"Daqui a 20 anos, o Brasil vai ter mais idosos que crianças. Isso vai trazer mudanças significativas que precisam ser discutidas, desde já, pela sociedade e pelo poder o público. Por isso, esse tema precisa aparecer com mais frequência nos meios de comunicação", complementa.

A produtora Pollyane Marques também destaca a importância da temática. "O prêmio é o reconhecimento de que a TV Brasil faz um trabalho que tem repercussão nacional e que impacta diretamente o dia a dia da sociedade. É o reconhecimento de como o trabalho da nossa TV pública está ligado nas mudanças da população e em suas necessidades".

O programa premiado mostra as atitudes de idosos em busca de uma velhice segura, com qualidade de vida e saúde. No mundo, são 125 milhões de pessoas nessa faixa etária. Atualmente, trata-se da parcela da população que mais cresce no Brasil.

Confira:

O prêmio foi entregue durante o VII Fórum Internacional da Longevidade, que reuniu especialistas e personalidades nacionais e internacionais para compartilhar os resultados de suas pesquisas, experiências e reflexões sobre a vida e as oportunidades para os mais velhos. O encontro é voltado para o público de gerontólogos, profissionais da área da saúde e estudiosos da longevidade.

Prêmio Longevidade de Jornalismo

Em reconhecimento à importância da imprensa como formadora de opinião e difusora de conhecimento, a premiação busca estimular a elaboração de trabalhos jornalísticos que tratem o tema da longevidade com criatividade, contemplando cinco categorias: jornal impresso, revista impressa, TV, rádio e web. Em 2019, o prêmio chegou à sua nona edição.

Desde a primeira edição, os Prêmios Longevidade Bradesco Seguros contam com a consultoria do médico e pesquisador em saúde pública Alexandre Kalache, autoridade internacional em gerontologia.

Equipe premiada

Reportagem: Gracielly Bittencourt

Produção: Pollyane Marques

Apoio à produção: Renata Cabral, Marcelo Castilho, Tatiane Costa, Luanda Belo e Ana Lúcia Maciel

Imagens: Rogerio Verçoza e Sigmar Gonçalves

Apoio às imagens: Jorge Brum, Manoel Lenaldo, Gílson Machado e Gleyson Paiva

Auxílio técnico: Alexandre Souza

Apoio auxílio técnico: Dailton Matos, Felipe Messina e Fernando Santos

Edição de texto: Francislene de Paula

Edição de imagens e finalização: André Eustáquio e Jerson Portela

Edição: Paula Laboissière