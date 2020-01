Aos 466 anos, cidade de São Paulo tem 11,8 milhões de habitantes

Um levantamento da Fundação Seade mostrou que, ao completar 466 anos, a cidade de São Paulo tem uma população projetada de 11.869.660 habitantes. De acordo com a estimativa, em 100 anos a população crescerá seis vezes, passando de 2 milhões de pessoas, em 1950, para 12 milhões, em 2050. Segundo os dados, o maior crescimento do número de habitantes na capital paulista aconteceu na década de 1950, com 5,6% ao ano. Depois de 1980 houve declínio contínuo e a tendência para o futuro é a de que essa queda continue até que o crescimento se torne negativo entre 2040 e 2050.

Segundo o Seade, entre os 96 distritos da cidade, a maioria tem população entre 50 mil e 150 mil habitantes e está localizada na região central da cidade. O distrito menos populoso é Marsilac, com pouco mais de 8 mil habitantes, enquanto os mais populosos são Grajaú, com 390 mil, e Jardim Ângela, com 338 mil habitantes.

Mulheres

O número de mulheres na cidade é maior do que o de homens, com 110 mulheres para cada 100 homens. A faixa etária com maior concentração está entre os 30 anos e 44 anos, sendo que a população com até 15 anos representa 19% do total e os superiores a 65 anos são 11%.

A idade média dos habitantes na capital é de 36,5 anos. Os bairros da periferia têm população variando entre 34 anos e 40 anos. Em 17 bairros, a idade está abaixo de 34 anos, com destaque para Parelheiros, de 31,9 anos. Outros 17 distritos apresentam idades médias mais elevadas, acima de 41 anos, e Alto de Pinheiros, de 44,7 anos, registra a maior.

