Chuvas intensas atingem o Ceará e causam transtornos em Fortaleza

A estação chuvosa na Região Nordeste nem bem começou e já causou transtornos e prejuízos para algumas cidades nordestinas. No Ceará, estado mais afetado pela chuva intensa que começou na noite desta quinta-feira (30) e entrou madrugada adentro, Fortaleza e municípios da região metropolitana registraram alagamentos, entre outros problemas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Fortaleza choveu o equivalente a 42,8 mm entre 7h e 11h de hoje (31). Pouco, se comparado aos 145 mm registrados no mesmo período em Redenção, a 55 km de distância da capital, mas suficiente para alagar ruas e avenidas. Vídeos compartilhados nas redes sociais nas últimas horas mostram veículos submersos em locais como o bairro Aldeota.

No Aeroporto de Fortaleza, a chuva se infiltrou pelas telhas danificadas pelo forte vento do domingo (26), atingindo parte da área de desembarque. Segundo a assessoria da Fraport Brasil, empresa concessionária que administra o aeroporto, o problema não atrapalhou as operações de embarque ou desembarque, e as medidas para evitar incômodo aos usuários foram adotadas. O telhado segue sendo reparado, mas a forte chuva que continua caindo na cidade impede a conclusão do serviço.

Até as 12h30 de hoje, a Defesa Civil de Fortaleza não tinha registrado nenhuma ocorrência grave, sem registros de mortos, feridos ou deslizamentos de volumes consideráveis de terra. O órgão está em alerta e deve divulgar, no final da tarde, um relatório do total de ocorrências atendidas nas últimas horas, a maioria relacionado a transtornos causados pelos efeitos das chuvas, como suspeita de risco de incidentes, queda de árvores e veículos parados em vias alagadas da cidade.

Zona de Convergência

A forte precipitação não se restringiu à região metropolitana de Fortaleza. Em Baturité, a 100 quilômetros da capital, choveu 127 mm das 7h as 11h de hoje. Em Maranguape, 112 mm.

Segundo a meteorologista Maitê Coutinho, do Inmet, o Ceará está sendo impactado pela ação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico gerador das chuvas que atingem as regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Ainda de acordo com a meteorologista, outros estados, como o Maranhão, também já sentem o efeito da Zona de Convergência Intertropical, embora em menor intensidade. Em Chapadinha (MA), a 230 quilômetros de São Luís, foram registrados 39,6 mm de chuva entre as 21h de ontem (30) e as 11h de hoje.

A previsão inicial para os dois próximos dias é de que a chuva perca força. O Inmet prevê pancadas isoladas de chuvas. Ainda assim, emitiu, as 11h30 de ontem (30), alerta para as defesas civis estarem atentas ao risco (baixo) de alagamentos, descargas elétricas, queda de galhos e de árvores e eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica. As áreas onde o instituto recomenda mais atenção ficam no sudeste, centro-norte e norte do Piauí; no norte e noroeste cearense, além das áreas metropolitanas de Fortaleza, sertão cearense e Jaguaribe cearense.

A recomendação para a população é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante chuvas intensas.

