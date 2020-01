Ciclone que atingirá o Rio vai se concentrar no oceano

O tempo vai mudar nas próximas horas no Rio de Janeiro devido à formação de um sistema de baixa pressão, um ciclone, no oceano, a partir do fim da noite de hoje, (22), que influenciará as condições de tempo na cidade. A provável área de formação deste ciclone, que terá características subtropicais a partir de amanhã (23), será no oceano, mais especificamente entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com deslocamento para o alto-mar.

"O ciclone vai trazer bastante umidade e instabilidade que deve provocar chuva na cidade como um todo. Essa chuva deve ser forte, mas apenas em alguns pontos por causa desse fenômeno”, disse a meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff.

O Sistema Alerta Rio prevê para a noite desta quarta-feira chuva fraca a moderada isolada em algumas regiões da cidade. Para quinta-feira, o céu estará encoberto com previsão de pancadas de chuva moderada a forte, principalmente entre a parte da manhã e a tarde, acompanhadas de rajadas de vento moderadas a fortes.

No dia seguinte, o vento diminui de intensidade e a tendência é de redução da chuva, com intensidade fraca a moderada a qualquer hora do dia. No sábado (25), o tempo começa a mudar e no domingo (26), o céu volta a ficar claro, com a temperatura máxima atingindo 34º C.

