Cinco pessoas ficam feridas em acidente de ônibus na Regis Bittencourt

O capotamento de um ônibus deixou cinco pessoas feridas na manhã de hoje (16) na Rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 44 anos teve fraturas no braço e na região da pelve e um homem sofreu um corte na cabeça e fraturou o braço esquerdo. Todos foram encaminhados ao Hospital Geral de Juquitiba, na Grande São Paulo.

O ônibus transportava 46 pessoas. De acordo com a Arteris, concessionária que administra a via, o acidente, ocorrido por volta das 5h, chegou a causar 2,7 quilômetros de congestionamento. Por volta das 7h, as pistas na altura do quilômetro 313, onde o ônibus capotou, foram liberadas.

Edição: Graça Adjuto