Crivella cria gabinete para aumentar segurança dos foliões no carnaval

O prefeito Marcelo Crivella vai criar, neste carnaval um gabinete de operação, que funcionará durante todo o período das festas na Sala de Crise do Centro de Operações Rio de Janeiro (COR). Caberá ao COR, à Riotur e à Secretaria de Eventos coordenar a integração de todos os órgãos municipais ligados ao evento.

De acordo com Crivella, o gabinete será uma espécie de quartel-general (QG) e atuará nos mesmos moldes do Gabinete de Crise que funcionou na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2016. O gabinete funcionará em tempo integral nos fins de semana entre 8 de fevereiro e 1º de março e encerrará os trabalhos depois do desfile das campeãs. As operações serão planejadas durante a semana em reuniões de alinhamento e avaliação do que foi feito e do que pode melhorar.

“O importante é que a ordem e a paz prevaleçam enquanto as pessoas se divertem no carnaval e que os moradores sigam em suas rotinas e necessidades eventuais de deslocamento. Então, esse é um período que precisa de atenção redobrada para garantir alegria com ordem pública a todos, incluindo os turistas, que estão nos prestigiando em alta escala”, disse o prefeito.

O chefe do COR, Alexandre Cardeman, disse que a integração dos órgãos municipais ligados ao carnaval é importante em termos de planejamento e proporcionará agilidade na solução de problemas que apareçam durante os eventos. O Centro de Operações Rio é um espaço de monitoramento e gerenciamento de crises, com foco no trânsito e no clima. Mais de 600 câmeras monitoram a cidade para que os operadores identifiquem problemas e repassem as informações aos órgãos competentes.

Edição: Nádia Franco