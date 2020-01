Defesa Civil do Rio de Janeiro acompanha evolução de ciclone

A Secretaria de Estado de Defesa Civil de Rio de Janeiro (Sedec-RJ) distribuiu nota técnica informando que acompanha as condições meteorológicas em todo o estado após alerta de um ciclone, no oceano, que influenciará as condições meteorológicas no Rio de Janeiro.

A provável área de formação deste ciclone, que terá características subtropicais a partir de hoje (23), será no oceano, mais especificamente entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com deslocamento para alto-mar.

De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres (Cemaden-RJ), há previsão de chuva fraca a moderada durante esta quinta-feira (23) no Estado do Rio.

No decorrer do dia até a noite de sexta-feira (24), podem ocorrer pancadas de chuva moderadas a ocasionalmente fortes. Os núcleos devem atuar, principalmente, nas regiões norte e noroeste do Estado, podendo se estender às regiões Sul, Serrana e Costa Verde. O tempo ficará instável até o próximo domingo (26).

A Secretaria de Defesa Civil permanece monitorando a chuva e enviará alerta para os municípios em caso de mudança das condições climáticas.

Cabo Frio

A previsão de possível formação de um ciclone tem gerado preocupação nos moradores da região litorânea do Rio. No entanto, a Superintendência da Defesa Civil de Cabo Frio, informa que não há motivos imediatos para alarde, uma vez que ainda não há previsão de ventos fortes nos próximos dias, e nem de mudanças significativas na intensidade de ondas nas praias.

Saiba mais Ciclone que atingirá o Rio vai se concentrar no oceano

Edição: Bruna Saniele