Esculturas no BNDES mostram Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Até o dia 20 de fevereiro, o público carioca poderá visitar a exposição 17 ODS para um Mundo Melhor, que reúne, nos jardins do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, 17 esculturas em forma de globos terrestres representando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). A entrada é gratuita e a exposição está aberta de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 19h.

A mostra foi apresentada no Memorial da América Latina, na capital paulista, no ano passado, e objetiva levar a população a refletir sobre a necessidade de tornar o mundo mais sustentável.

As ODS compõem um plano global, denominado Agenda 2030, que foi proposto pela ONU a seus 193 países-membros após seus líderes reconhecerem, em 2015, que a erradicação da pobreza é o maior desafio global. A Agenda 2030 apresenta 169 metas para que esses países possam atingir a sustentabilidade em todas as dimensões, até aquela data.

Saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, igualdade de gênero, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades são alguns dos temas trabalhados para a exposição por artistas de variadas vertentes.

