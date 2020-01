Ministério da Justiça doa robô antibomba à PM de Santa Catarina

A Polícia Militar de Santa Catarina ganhou hoje (14) um robô antibomba chamado Teodor, que foi incorporado à tropa para auxiliar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) em todo o estado.

Doado à PM catarinense pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o equipamento ajudará as equipes do Comando de Operações de Busca, Resgate e Assalto (Cobra), unidade do Bope que atende às ocorrências envolvendo explosivos.

De acordo com o ministério, o robô pode ser controlado remotamente, de até um quilômetro de distância e está equipado com câmeras de alta definição capazes de identificar e manusear objetos com segurança nas mais diversas situações. A PF afirma que o equipamento também pode ser usado em situações envolvendo armas químicas ou biológicas.

A cerimônia de entrega do robô às autoridades catarinenses ocorreu na tarde desta terça-feira, em Florianópolis. Participaram do evento o secretário nacional de Segurança Pública interino, Freibergue Rubem do Nascimento, a governadora em exercício, Daniela Reinehr, o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, e os comandantes das forças policiais catarinenses.

Edição: Fábio Massalli