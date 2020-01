Presos são transferidos após incêndio em presídio no Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro já iniciou a transferência de presos que cumpriam prisão preventiva ou aguardavam audiência de custódia na Cadeia Pública José Frederico Marques, onde ocorreu um incêndio na manhã de hoje (29).

O presídio tem capacidade para 624 pessoas e estava com 502 no momento do incêndio, que atingiu celas de uma galeria que estava sem presos. Cinco detentos precisaram de atendimento médico por terem inalado fumaça e quatro servidores do presídio foram internados no Hospital Municipal Souza Aguiar pelo mesmo motivo.

Um grupo de 128 presos que estava detido preventivamente pelo não pagamento de pensão alimentícia foi transferido para a Casa do Albergado Crispim Ventino, também localizada em Benfica.

Serão transferidos para unidades prisionais indicadas para seus perfis 147 detentos que passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão mantida.

Os demais, segundo a secretaria, serão encaminhados para o quarto andar do Instituto Penal Oscar Stevenson, também em Benfica. Nesse instituto haverá um andar destinado a presos que deram entrada no sistema para aguardar audiências de custódia.

As transferências foram providenciadas até que haja uma avaliação da Defesa Civil e do setor de engenharia da Seap sobre os danos à estrutura do prédio. Segundo a secretaria, o presídio Frederico Marques continuará a receber audiências de custódia.

