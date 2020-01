Rio tem dia mais quente do ano, com sensação térmica superior a 52ºC

A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta quinta-feira (30) a temperatura mais alta do ano neste verão. Os termômetros do Sistema Alerta Rio registraram a máxima de 41,2°C na estação do bairro de Santa Cruz, zona oeste da cidade, às 14 h. A sensação térmica foi de 52,6°C no mesmo bairro.

A atuação de um sistema de alta pressão contribuiu para o calor que fez hoje na cidade, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos ficaram fracos a moderados, e as temperaturas subiram na comparação com as do dia anterior. A temperatura mínima, 23°C, foi registrada às 5h, na estação Alto da Boa Vista.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, devido ao forte calor e à disponibilidade de umidade, há previsão de pancadas de chuva isoladas até o início da noite de hoje.

Para esta sexta-feira (31), a previsão é de céu parcialmente nublado, com a máxima ficando em torno de 40°C.

O fim de semana terá predomínio de céu parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva isolada a partir da tarde de amanhã. De sábado (1º) até segunda-feira (3), a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia, mas as temperaturas máximas ficarão acima de 34°C.

