Rio terá feriado nesta segunda-feira em homenagem a São Sebastião

A Corrida de São Sebastião será realizada amanhã (20), no Aterro do Flamengo e na Enseada de Botafogo, com modalidades de cinco e dez quilômetros. A largada será às 7h30m e abrirá os festejos do dia do padroeiro do Rio de Janeiro.

A prefeitura carioca vai reforçar a sinalização em pontos onde o estacionamento é proibido. Os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) vão atuar com reboques baseados em pontos estratégicos, circulando na área de abrangência do evento com a finalidade de reprimir o estacionamento irregular e garantir a fluidez do tráfego. De acordo com a assessoria da prefeitura, os veículos estacionados irregularmente serão removidos para os depósitos públicos municipais.

A recomendação é que as pessoas procurem vagas disponíveis nas ruas internas dos bairros do Flamengo e Catete, uma vez que não haverá estacionamento na pista da Praia do Flamengo, como ocorreu nos anos anteriores.

Trezena

Com o tema “São Sebastião, Ardoroso Missionário”, a trezena de São Sebastião foi iniciada no último dia 7, no Santuário Cristo Redentor. Durante 13 dias, a imagem peregrina está sendo levada pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, a vários pontos da cidade, incluindo igrejas, hospitais, asilos, escolas, presídios, entre outros, além de órgãos públicos. Segundo o religioso, a peregrinação é uma das principais formas de evangelização da Arquidiocese do Rio e seu objetivo “é despertar a fé, a devoção e a unidade do povo carioca”.

Segundo Dom Orani, os cariocas também são guerreiros, como São Sebastião, porque enfrentam muitas dificuldades ao longo da vida, mas não desistem.

“São Sebastião, oriundo de família cristã, não se curvou diante das flechadas que levou, mas continuou firme e perseverante, dando testemunho de sua fé em Jesus Cristo. O carioca, tendo São Sebastião como exemplo, também não desanima diante dos problemas e dificuldades da vida, das flechadas de cada dia, mas está sempre levantando e recomeçando a caminhada”, afirmou.

Procissão

No dia de São Sebastião (20), feriado municipal, a festa começa às 10h, com missa na Basílica Santuário de São Sebastião, na Tijuca, confiada aos frades capuchinhos. Às 15h, no mesmo local, haverá o Terço da Misericórdia, seguido de procissão até a Catedral Metropolitana, onde o cardeal arcebispo do Rio rezará missa solene, marcada com a profissão de fé e o juramento do monsenhor Tiago Estanislau, nomeado novo auxiliar do Rio de Janeiro e cuja ordenação está prevista no dia 25 deste mês. As informações são da Arquidiocese do Rio.

