São Paulo tem em 2019 a menor taxa de homicídios desde 2001

O estado de São Paulo registrou em 2019 a menor taxa de homicídios dolosos desde o início da série histórica, em 2001. O número de casos recuou 5,8% no ano, passando de 2.949, em 2018, para 2.778 registros, em 2019. No indicador de vítimas, a queda foi de 6,4%, com 2.906 vítimas em 2019, ante 3.104 em 2018. Ambos índices são os menores da série. Os dados, divulgados hoje (24), são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Apesar da queda nos homicídios, os casos de estupro aumentaram no ano passado. O estado registrou elevação de 3,6% nessa modalidade de crime em 2019, com 12.374 casos ante 11.944, em 2018.

Já as ocorrências de latrocínios recuaram 28,9% em 2019. Foram 192 ocorrências no ano passado contra 270 em 2018. No indicador de vítimas de roubos seguidos de morte, a queda foi de 28,4%, caindo de 278 para 199 casos. De acordo com a SSP, é a primeira vez que o indicador fica abaixo de 200.

Os roubos em geral recuaram 2,9%, com o registro de 7.714 casos a menos, com 263.115 em 2018 e 255.401 em 2019. Já as extorsões mediante sequestro caíram de 21 para 11, ou seja, 10 casos a menos. Os furtos em geral, no entanto, subiram 3,4% no período. O total passou de 504.896 para 522.163 na comparação entre os anos de 2018 e 2019.

Edição: Fernando Fraga