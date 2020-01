"Saúde de Bamba" oferece serviços gratuitos à população

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) promove neste sábado (25), na quadra da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, no Andaraí, zona norte, a quarta edição do Saúde de Bamba. O evento terá como foco a campanha de vacinação contra o sarampo e será aberto ao público das 10h às 15h. A iniciativa, uma parceria da SES com as escolas der samba do Grupo Especial, tem o objetivo de oferecer serviços ao cidadão, como promoção e prevenção a saúde, emissão de documentos, entre outros. A distribuição de senhas acontece a partir das 10h.

De acordo com o secretário e Estado de Saúde, Edmar Santos, "moradores da Grande Tijuca estão convidados a ir ao Salgueiro para se imunizar contra o sarampo. É fundamental que pessoas entre seis meses e 49 anos tomem a vacina. Elas poderão cuidar da saúde sem deixar a diversão de lado”, afirmou.

Na quadra da escola, agentes de saúde irão alertar a população sobre a importância de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os visitantes ainda terão acesso a diversos serviços, como orientação médica, saúde bucal, coleta de sangue para o Instituo de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio), que distribui sangue para 180 hospitais da rede pública do Estado, além de teste de glicose, aferição de pressão, ação de prevenção contra o uso de drogas ilícitas, orientações sobre como se alimentar de maneira saudável e sobre os riscos do tabagismo, e distribuição de preservativos. Equipes técnicas da secretaria poderão fazer encaminhamentos para consultas de ortopedia, urologia e dermatologia.

A ação conta ainda com uma parceria com a Fundação Leão XIII, para emissão gratuita de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito; e carteira de identidade. Também estão previstas sessões de maquiagem e limpeza de pele, além de oficina de customização de fantasias de Carnaval. A quadra do Salgueiro fica na Rua Silva Teles 104, Andaraí.

Edição: Narjara Carvalho