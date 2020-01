Vice-governador do Rio recebe alta de hospital

O vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, teve alta ontem (18) à noite do Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, onde ficou internado desde a última terça-feira (14) com um quadro de meningite viral. Segundo informou a vice-governadoria, a meningite teria sido provocada pelo vírus do herpes.

Apesar de ter sido liberado pelos médicos, Cláudio Castro continuará o tratamento em casa, devendo permanecer afastado de suas atividades por, pelo menos, uma semana, de acordo com informação da assessoria de imprensa da vice-governadoria.

Edição: Kleber Sampaio