Aeroporto de Congonhas promove Grito de Carnaval

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, receberá os viajantes, nesta quarta-feira (19), a partir do meio-dia, com muito samba, para anunciar a chegada do carnaval. Em parceria com o produtor cultural Maurício Coutinho, a Infraero vai apresentar no terminal aeroportuário paulistano a Escola de Samba Em Cima da Hora, que fará o Grito de Carnaval em Congonhas, com um minidesfile composto de bateria, passistas, mestre-sala e porta-bandeira dos mais renomados e conhecidos integrantes das escolas de samba de São Paulo.

Também estão previstas apresentações musicais com a participação dos cantores Birinha do Dendê; Velaske Brawn, do bloco Eu Sou do Axé; Joãozinho Carnavalesco; o cantor mirim Luigi Ferrari; as cantoras Claudiah, Bernadete do Peruche e Sahra Brandão, da Velha Guarda Musical da Vai-Vai.

A recepção aos viajantes acontece até as 15h.