Aeroporto do Rio recepciona turistas com exposição sobre carnaval

Os turistas que chegarem ao Rio de Janeiro pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão serão recepcionados por uma exposição com 20 fantasias e adereços de escolas de samba do Grupo Especial do carnaval carioca que desfilaram no ano passado.

A intenção é fazer com que os passageiros entrem no clima da folia assim que cheguem ao terminal. A exposição permanecerá montada no corredor de desembarque internacional do aeroporto de hoje (17) até o dia 2 de março.

A mostra tem curadoria de Célia Domingues, presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras do Brasil (Amebras), organização que se dedica à qualificação de pessoas em diversas áreas profissionais ligadas ao carnaval e a inserção no mercado de trabalho.

Desde 2007, a Amebras conta com o Centro de Formação Profissional Armazém do Samba, situado no Barracão Cultural, na Cidade do Samba, região central do Rio de Janeiro, em espaço cedido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Movimentação

No período de 21 a 27 deste mês, o Rio Galeão espera receber cerca de 260 mil viajantes, dos quais 160 mil são passageiros domésticos e 99 mil internacionais.

Os dias de maior movimento devem ser a sexta-feira (21), cuja expectativa de movimentação totaliza 42,9 mil passageiros, e a quarta-feira de cinzas (26), quando 42,8 mil passageiros devem passar pelo terminal aéreo do Rio.

A concessionária Rio Galeão é responsável pela administração e operação do Aeroporto Internacional Tom Jobim desde agosto de 2014.