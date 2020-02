Aeroportos do Rio têm movimento tranquilo na manhã desta quarta-feira

Os aeroportos do Rio apresentam movimento tranquilo com registro de poucos atrasos, na manhã desta quarta-feira de Cinzas (26). No Aeroporto Santos Dumont, dos 45 voos programados, apenas quatro apresentaram atraso e um foi cancelado. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), devem circular pelo Santos Dumont hoje quase 41 mil viajantes.

Dos 41 voos previstos no Rio-Galeão – Aeroporto Internacional Tom Jobim entre meia-noite e 10h, nenhum atrasou ou foi cancelado. Segundo a concessionária, 42,8 mil passageiros devem passar pelo terminal aéreo .

Rodoviária

Na Rodoviária Novo Rio, devem embarcar 28,4 mil passageiros saindo da capital fluminense. Na volta para o Rio, devem desembarcar 27,4 mil pessoas. Pela rodoviária, eram esperados cerca de 520 mil passageiros no período de carnaval entre embarques e desembarques.