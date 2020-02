Blocos de rua começam agitar SP com homenagem a Maria Bethânia

A folia espalhada pelas ruas da na cidade de São Paulo continua hoje (23), com diversidade, homenagens e muita alegria. Ao meio-dia, na Avenida Ipiranga, com o Explode Coração, que leva para o carnaval de rua a homenagem à cantora Maria Bethânia. O bloco convida toda a família a ouvir as canções da rainha do bloco, enquanto percorre as ruas do Centro passando pela Praça da República, Avenida São Luis, rua Coronel Xavier de Toledo e a Praça Ramos de Azevedo.

Logo depois, às 13h, no Obelisco do Ibirapuera, a música sertaneja marca presença na folia paulistana com o cantor Michel Teló e seu bloco Bem Sertanejo, que traz mais uma vez à cidade músicas famosas como Ai Se Eu Te Pego, Fugidinha e Humilde Residência.

Preparado para atender demandas específicas da primeira infância, o Bloco Berço Elétrico estava previsto para abrir o dia, mas adiou as atividades para este domingo, no horário de 10h às 14h. Conforme divulgou na quinta-feira (20), em seu perfil no Instagram, o bloco teve que suspender os planos por força de uma ação civil pública que pedia o cancelamento do evento. O local escolhido para a concentração, a Praça Horário Sabino, no bairro Pinheiros, foi mantido.

Às 14h, em Campos Elíseos, o Bloco Afro Ilú Obá de Min, desfila pela quarta vez, representando a luta feminina, ao som de tambores oferecidos a Xangô, orixá cultuado por religiões de matriz africana que significa deus da justiça, dos raios, trovões e do fogo. O coletivo se baseia na arte e preservação da cultura de matriz africana e afro-brasileira para empoderar mulheres para enfrentamento do racismo, machismo e lesbofobia. O trajeto do bloco passa pela alameda Barão de Piracicaba, Rua Ribeiro da Silva, alameda Cleveland, alameda Nothmann, Rua Dino Bueno, Rua Ribeiro da Silva, voltando para a alameda Cleveland, onde se dispersa.

Para ver a programação completa dos blocos de rua de São Paulo basta acessar o site.