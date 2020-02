Carnaval de rua começa oficialmente neste sábado em São Paulo

Os bloquinhos de rua do carnaval começam, oficialmente, neste final de semana na cidade de São Paulo. De acordo com a prefeitura, a capital paulista recebe 678 desfiles, 38,5% a mais que no ano passado, quando São Paulo teve 490 desfiles. A expectativa é atrair 15 milhões de pessoas e superar os R$ 2,3 bilhões movimentados no carnaval do ano passado.

Estrutura

Para os desfiles de rua, foram instalados 2.750 banheiros químicos por dia e distribuição de dois milhões de preservativos masculinos durante o período do carnaval.

Serão montados 20 postos médicos próximos aos locais de grande concentração de pessoas. Cada posto terá, no mínimo, dez profissionais, sendo dois médicos, um enfermeiro e sete técnicos de enfermagem. Em cada dia de evento funcionarão 100 ambulâncias, sendo 30 ambulâncias UTI e 70 ambulâncias de suporte básico.

As equipes de Anjos do Carnaval, voluntários capacitados para abordar foliões para falar de assédio no carnaval, também vão atuar. A ação tem participação de representantes do Ministério Público e coordenadores municipais, abordando também questões como homofobia, racismo, juventude, criança e adolescente, população em situação de rua.

Confira os destaques da programação:

SARGENTO PIMENTA

Av. Brig. Faria Lima, 4.150. Pinheiros

Dia 15/02, às 9h30 (concentração)

CASA COMIGO

Av. Ipiranga/São João. República

Dia 15/02, às 11h (concentração)

FREVO MULHER COM ELBA RAMALHO

Av. Pedro Álvares Cabral (alt. Obelisco). Vila Mariana

Dia 15/02, às 11h (concentração)

BELEZA RARA COM BANDA EVA

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 550. Itaim Bibi

Dia 15/02, às 14h. (concentração)

BICHO MALUCO BELEZA COM ALCEU VALENÇA

Av. Pedro Álvares Cabral (alt. Obelisco). Vila Mariana

Dia 15/02, às 13h (concentração)

BLOCO DO ABRAVA COM THIAGO ABRAVANEL

Av. Marquês de São Vicente, 230. Barra Funda

Dia 15/02, às 14h (concentração)

CONFRARIA DO PASMADO (PASMADÃO)

R. dos Pinheiros, 1.037. Pinheiros

Dia 16/02, às 11h (concentração)

BANDA DO FUXICO

Lgo. do Arouche (lado Vieira de Carvalho). República

Dia 16/02, às 12h (concentração)

MONOBLOCO

Av. Pedro Álvares Cabral (alt. Obelisco). Vila Mariana

Dia 16/02, às 13h (concentração)

ACADÊMICOS DO BAIXO AUGUSTA

R. da Consolação, 2.201. Consolação

Dia 16/02, às 14h (concentração)

ALOK

Av. Brig. Faria Lima, 4.150. Pinheiros

Dia 16/02, às 14h (concentração)

GAMBIARRA COM DUDA BEAT

R. Henrique Schaumann, 567. Pinheiros

Dia 16/02, às 14h (concentração)