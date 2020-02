Carnaval: Rio distribui preservativos e álcool em gel para os foliões

Nos principais pontos do carnaval carioca, entre os quais o Sambódromo do Rio de Janeiro, a orla litorânea e blocos de rua, foram espalhados totens de protetor solar e álcool em gel pela Secretaria de Estado de Saúde. As ações de promoção à saúde incluem também a distribuição de camisinhas, com o objetivo de garantir ao folião uma festa “sem sustos nem arrependimentos”.

Segundo o secretário de Saúde, Edmar Santos, as ações ajudam a proteger os cidadãos. Santos acredita que a gestão em saúde pública deve ser transversal e dirigir o olhar para a promoção e prevenção em saúde. “Queremos que essa festa seja curtida da melhor forma possível. Além do protetor e do gel, oriento que o folião hidrate-se, faça uma alimentação balanceada e reserve um tempo para descansar”.

Segundo informou a Secretaria de Saúde em nota, durante os dias de desfiles na Marquês de Sapucaí serão distribuídos 90 mil preservativos. Os blocos de rua também serão contemplados. Totens com protetor solar estarão espalhados pela orla de Copacabana, Ipanema, Leblon, na zona sul; e na Barra da Tijuca, na zona oeste, além de blocos e locais de grande circulação, como a rodoviária. Ao todo, serão 28 pontos fixos e cinco itinerantes.

Promotores da secretaria estarão presentes em vários blocos da cidade, distribuindo preservativos e protetor solar. O primeiro bloco visitado será o Carrossel de Emoções, hoje (22), na Barra da Tijuca. Seguem-se o Cordão do Boitatá (23), o Sargento Pimenta (24), o Fervo da Lud, no centro da cidade, o Orquestra Voadora, no Aterro do Flamengo (ambos no dia 25), e o bloco da Anitta, no centro da cidade (29).

Já os 24 totens de álcool em gel ficarão posicionados nas rodoviárias do Rio de Janeiro e de Cabo Frio, e também no Sambódromo. Em parceria com a concessionária MetrôRio, mensagens na voz de Quinho, intérprete do Salgueiro, vão alertar os passageiros sobre os riscos do consumo excessivo de álcool.