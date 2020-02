Carnaval segue no Rio de Janeiro neste fim de semana

Neste final de semana na cidade do Rio de Janeiro ainda tem carnaval de rua. A programação oficial inclui dois megablocos, o Bloco da Anitta, no sábado (29) e o Monobloco, no domingo (1º), além de mais de 30 desfiles em diversas regiões da cidade.

Os dois megablocos desfilam no Centro, na Avenida Presidente Antônio Carlos. As concentrações estão previstas para as 7h, próximo ao Terminal Menezes Cortes. De acordo com a Prefeitura do Rio, o desfile do Bloco da Anitta será às 8h, e, do Monobloco, às 9h. Eles seguirão pela avenida até as proximidades da Rua Araújo Porto Alegre, ambos com término previsto para as 12h.

A prefeitura recomenda a quem for nos blocos para se deslocar, sempre que possível, em transportes públicos, como metrô, trens, barcas, BRT e VLT. Os motoristas devem respeitar os locais de proibição de estacionamento e atentar para os horários de interdições.

Veja a programação oficial disponibilizada pela RioTur:

Sábado (29)

Zona Oeste

14h: Vem que eu te abraço - Padre Miguel - Rua Cherburgo

15h: G.R.B.C. É pequeno mas não amolece - Recreio dos Bandeirantes - Praça Professor Henrique Niremberg

15h: Bloco abraço do urso - Santíssimo - Estr. dos Sete Riachos, 339

16h: Os 300 - Padre Miguel - Rua Tapiranga

17h: Bloco da ressaca - Pedra de Guaratiba - Rua Barros de Alarcão

Centro

7h: Bloco da Anitta - Centro - Rua Primeiro de Março

10h: Chulé de Santa - Santa Teresa - Rua Joaquim Murtinho, 2012

10h: Bloco quizomba - Lapa - R. Riachuelo, 15

16h: Mistura de Santa - Santa Teresa - Rua Francisca de Andrade

16h: Alegria da República - Rua dos Inválidos, 2

16h: Bloco do fervo - Estácio - Rua Professor Quintino do Vale

17: G.R.B.C Só cachaça - Gamboa - Rua Nabuco de Freitas, 50 - Santo Cristo

Zona Norte

13h: Bloco carnavalesco vem comigo cachaçada - Ribeira - Praia do Zumbi, 28

14h: Associação Carnavalesca Bloco Sepulta Carnaval - Engenho de Dentro - Rua Ana Leonidia

16h: GRBC fuzuê... Só alegira pra você!! - Del Castilho - Rua Chapadinha, 2



Zona Sul

10h: Bafafa - Laranjeiras - Praça São Salvador

12h: Se essa rua fosse minha - Flamengo - Rua Paulo VI, s/n

14h: Bloco sem Saída - Botafogo - Rua Gen. Severiano, 76

16h: Sufridos de Copacabana - Copacabana - Rua Inhangá

16h: Mulheres de Chico - Leme - Av. Atlântica, 10

Ilha de Paquetá

16h: Bloco Unidos do Caraxué



Domingo (1º)

Zona Oeste

16h: Malukos da Beira Rio - Vila Kennedy - Tv. Latania, Bangu

16h: To no Recreio - Recreio dos Bandeirantes - Av. Lúcio Costa



Centro

7h: Monobloco - Centro - Rua Primeiro de Março

12h: Bloco bonde da folia - Santa Teresa - Rua Fonseca Guimarães, 8

13h: Bloco eu amo cerveja - Centro - Av. Mem de Sá

16h: Nosso bloco - Saúde - Rua Sacadura Cabral, 75

Zona Norte

8h: Mulheres brilhantes - Vila Isabel - Boulevard 28 de setembro, 238

11h: Bloco Carnavalesco União dos Blocos da Ilha do Governador - Ribeira - Praça Iaiá García

12h: Bloco aí sim - Tijuca - Praça Cmte. Xavier de Brito

13h: Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Amigos da Joaquim Méier - Méier - Rua Guaju

16h: Bloco Carnavalesco Sambado no Miudinho - Madureira - Rua Soares Caldeira, 115

16h: Bloco cultural 7 de paus - Vila Isabel - Boulevard 28 de setembro, 238

17h: Bloco Quem vai Vai, quem não vai , não cagueta! - Ilha do Governador - Praça Jerusalém

Zona Sul

8h: Bloco filhos da p! - Leblon - Av. Delfim Moreira

9h: Conjunto habitacional barangal - Ipanema - Av. Vieira Souto

14h: Broxadão - Copacabana - Rua Figueiredo de Magalhães