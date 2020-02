Chuva volta a atingir o Rio no final da tarde desta segunda

Após mais um dia de calor e sol forte, a cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 17h desta segunda-feira (3), devido a núcleos de chuva que atuaram sobre a Baixada Fluminense e se deslocaram rapidamente em direção à cidade do Rio de Janeiro.

O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde as 3h20 da madrugada de hoje.

A temperatura máxima registrada hoje foi de 36,2°C às 14h35 na Estação Santa Cruz e a mínima de 20,8°C às 0h10min na Estação Alto da Boa Vista.

Ocorrências

Equipes da prefeitura estão trabalhando nas ocorrências relacionadas à forte chuva que atingiu a capital fluminense nesta tarde/noite desta segunda-feira (3) e também nos casos que foram provocadas pela chuva da noite de domingo passado (2).

No momento, duas quedas de árvores afetam vias públicas: uma na Rua Gramado, na altura do Viaduto Alim Pedro, em Campo Grande, e outra na Av. Bartolomeu de Gusmão, na altura do número 1.100. Equipes da prefeitura já foram acionadas para esses locais.

Vento e chuva

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a rajada de vento mais intensa, registrada durante a chuva de hoje (contada a partir das 17h), foi de 40,7 km/h, das 17h às 18h, em Marambaia, na zona oeste. De acordo com a classificação do Sistema Alerta Rio, é considerada uma rajada moderada.

Ainda chove de fraco a moderado em diferentes pontos do município do Rio. Mas, de acordo com o Alerta Rio, ainda há condições para chover forte, em curtos períodos em tempo e pontos isolados, até o fim desta segunda-feira.

Edição: Fábio Massalli