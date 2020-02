Comlurb remove 35,3 toneladas de resíduos no Sambódromo

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 35,3 toneladas de resíduos no Sambódromo do Rio de Janeiro, durante a noite deste domingo (23) e a madrugada de hoje (24), sendo 32,7 toneladas de lixo orgânico e 2,6 toneladas de materiais recicláveis.

Segundo informou a Comlurb, as equipes estão trabalhando para deixar tudo limpo e preparado para receber o público hoje (4), na segunda noite dos desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí. Desde o último dia 21, no início oficial do carnaval, até a madrugada desta segunda-feira (24), foram removidas 118,4 toneladas de resíduos do Sambódromo, sendo 111 toneladas de lixo orgânico e 7,4 de recicláveis.

Blocos de rua

A Comlurb removeu 23,3 toneladas de resíduos dos blocos de rua que saíram neste domingo (23), sendo 4,3 toneladas no Bangalafumenga; 4,2 toneladas no Simpatia é Quase Amor, e 3,1 toneladas no Areia. Na área da Intendente Magalhães, em Campinho, zona norte, foram retiradas 7,5 toneladas de resíduos durante o dia de ontem (23) e 8,5 toneladas após o fim do desfile de domingo (23). No desfile dos blocos de embalo, na Rua República do Chile, área central da cidade, foram removidos 380 quilos nesse domingo (23).

A companhia está realizando também a limpeza de bailes populares que acontecem em diversos bairros da cidade. Na Cacuia e no Cocotá, ambos na Ilha do Governador, zona norte do Rio, foram removidos, respectivamente, 4,2 toneladas e 513 quilos de resíduos na noite deste domingo (23). No Largo do Bicão, na Vila da Penha, 1,4 tonelada, e na Rua Dias da Cruz, no Méier, 560 quilos. Ambos os bairros ficam na zona norte da cidade.

Lixo Zero

As equipes do Lixo Zero voltaram às ruas ontem (23), e as ações resultaram na emissão de 167 multas nos blocos Areia e Bangalafumenga, todas por urinar em vias públicas. A multa tem valor de R$ 607,54. A Comlurb registrou 640 infrações, sendo 581 por urinar em local impróprio e 59 por descarte irregular, desde o pré-carnaval. Cada uma dessas multas tem valor de R$ 221,75.