EBC lança na segunda-feira novo site da Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lança na segunda-feira (10) o novo site da Agência Brasil, que está mais moderno e interativo. O lançamento também celebra os 30 anos do veículo. Sempre conectada às evoluções tecnológicas e com foco no público, a Agência Brasil continua se reinventando e chega à terceira década sendo considerada uma das mais importantes e respeitadas fontes de informação do país.

"Além da reconhecida qualidade do conteúdo produzido, com matérias e reportagens republicadas pelos mais diversos veículos da imprensa, o novo site está mais dinâmico, com recursos que oferecem uma melhor experiência aos usuários e em sintonia com novos comportamento em ambientes digitais. A modernização da Agência Brasil objetiva não apenas atrair novos públicos, como também fidelizar a audiência já conquistada. A visão da EBC é ser uma empresa relevante para a sociedade, e é com base nesta diretriz que procuramos aperfeiçoar os nossos produtos e serviços", afirma o presidente da EBC, Luiz Carlos Pereira Gomes.

A diretora de Jornalismo da EBC, Sirlei Batista, ressalta que a navegação está mais intuitiva e adaptada a dispositivos móveis, tornando mais ágil o compartilhamento de matérias nas redes sociais . “A reformulação da Agência Brasil foi pensada para atender o leitor moderno, que busca uma fonte confiável e responsável para se informar em meio à correria da vida contemporânea”.

A renovação da agência foi realizada de acordo com a nova identidade visual da EBC, que tem como base as cores da Bandeira Nacional em tons que remetem à Pátria e à cidadania.

Para a gerente executiva de Web e Agência Brasil, Narjara Carvalho, uma das mais significativas mudanças está na modernização gráfica das páginas.“O novo site traz um layout mais atual, que valoriza a informação tanto em texto quanto em foto”, explica.

O novo site foi desenvolvido por talentos da Casa. Profissionais da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC) trabalharam durante três meses conjuntamente com representantes da Diretoria de Jornalismo (DJOR) na realização do projeto.

Saiba como é a rotina de quem faz a Agência Brasil

Agência Brasil: 30 anos de história

A Agência Brasil é uma agência pública de notícias criada em 1990, logo após a incorporação da Empresa Brasileira de Notícias (EBN) pela extinta Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobrás).

Em 2007, com a criação da EBC, que incorporou a Radiobrás, a Agência Brasil passou a integrar o sistema público de comunicação, junto com a TV Brasil, a Radioagência Nacional e as Rádios Nacional e MEC.

Com uma cobertura de temas de impacto no cenário nacional, em áreas como política, economia, cidadania, direitos humanos, pesquisa, inovação, cultura, saúde, educação, esporte e internacional, a Agência Brasil estreou sua cobertura na web em 1996, ao publicar o Serviço de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – boletim semanal distribuído a assinantes.

Todo o material da agência de notícias era distribuído via telex até 1997, quando o noticiário passou a ser publicado integralmente na web, incluindo o seu material fotográfico.

O conteúdo da Agência Brasil pode ser reproduzido gratuitamente, desde que citada a fonte.

Edição: Liliane Farias