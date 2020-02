Folia segue no carnaval de rua do Rio de Janeiro com 41 blocos

Nesta segunda-feira (24) de carnaval, um dos destaques da programação para os foliões de rua no Rio de Janeiro é o Bloco de Segunda, no Humaitá. Tem espaço garantido para a criançada se divertir na versão infantil da Banda de Ipanema e no Largo do Machadinho mas não Largo do Suquinho. Para os fãs dos Beatles, a pedida é o Bloco do Sargento Pimenta.

Ao todo são 41 blocos de rua por toda a cidade hoje (21), segundo a programação oficial da Riotur. Confira a agenda:

Zona Sul

9h - Bloco de Segunda, Humaitá, Rua Marques

9h - Virtual, Leme, Av. Atlântica

9h - Bloco Corre Atrás, Leblon, Av. Delfim Moreira

9h - Bloco Infanto Juvenil Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho, Catete, Largo do Machado

10h - Bloco do Sargento Pimenta, Flamengo, Aterro do Flamengo

10h - Batucada Abençoada, Copacabana, Praça Coronel Eugênio Franco

11h - Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto, Copacabana, Rua Siqueira Campos 2

12h - Carvalho Em Pé, Botafogo, Rua Visconde de Caravelas 22

13h - Bloco Sou Cheio de Amor - Igreja Batista Atitude, Copacabana, Av. Atlântica 2964

16h - Banda de Ipanema Infantil, Ipanema, Rua Visconde de Pirajá 61.

16h - Bloco Afro Afoxé Ilê Alá, Copacabana, Av. Atlântica 4240

17h - Estica do Flamengo, Flamengo, Rua Marquês de Abrantes

17h - Arteiros da Gloria, Glória, Rua da Glória 190

17h - Afoxé Raízes Africanas, Copacabana, Av. Atlântica

17h - Confraria do Peru Sadio, Leme, Av. Atlântica 958

Zona Norte

11h - Bloco Carnavalesco Nova Geração do Zumbi, Zumbi, Ilha do Governador, Rua do Monjolo 546

11h - Banda Polvo da Ilha, Ribeira, Ilha do Governador, Praça Iaiá García

11h - Banda Inimigos da Bebida, Ilha do Governador, Cocotá

15h - Universibloco, Maracanã, Rua Gen. Canabarro 820

15h - Bloco Seca Copo, Pitangueiras, Rua do Monjolo 546

16h - Banda Vem Comigo, Vila Cosmos, Rua Itacambira

16h - Banda Carnavalesca Vai Tomar No Azul, Engenho de Dentro, Rua Pernambuco 530

18h - Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu, São Cristóvão, Rua Curuzu

18h - Bloco Balanço do Jamelão, Andaraí, Rua Rosa e Silva 60

18h - Banda da Constança Barbosa Galo do Meier, Méier, Rua Constança Barbosa 212

Centro

8h - Que Pena Amor, Centro, Praça Mário Lago

9h - Bloco da Insanarj, Lapa, Rua dos Arcos 24

11h - Vem Cá Minha Flor, Centro

13h - Bloco Dinossauros Nacionais, Centro, Largo São Francisco de Paula

16h - Bloco Filhes da Martins, Centro, Praça Tiradentes

16h - B.C. Urubu Malandro, Saúde, Largo São Francisco da Prainha

16h - Grcbc Engata no Centro, Centro, Rua Ubaldino do Amaral

18h - Aconteceu, Santa Teresa, Rua Alm. Alexandrino

18h - Picada de Primeira, Lapa, Rua dos Arcos

19h - Bloco da Colonia, Ilha de Paquetá, Praia José Bonifácio 175

Zona Oeste

14h - Bloco Só Te Pegando, Barra da Tijuca, Av. Lúcio Costa 3650

16h - Bloco das Divas, Recreio dos Bandeirantes, Avenida Lúcio Costa, Quiosque 105

17h - Os 300, Padre Miguel, Rua Tapiranga 305

17h - Banda do Riviera, Barra da Tijuca, Rua Rosalina Brand 200

19h - Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos, Padre Miguel, Rua Ivora 97

19h - Tigre do Coqueiro, Pedra de Guaratiba, Rua Barros de Alarcão 283